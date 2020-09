Francia: prefettura di Parigi vieta manifestazione dei gilet gialli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prefettura di Parigi ha vietato, per ragioni di ordine pubblico, le manifestazioni dei gilet gialli previste nel centro della capitale francese venerdì 11 e sabato 12 settembre. L’annuncio è stato dato oggi dalla prefettura della polizia parigina con un comunicato diffuso su Twitter. “Visti i rischi per l’ordine pubblico, la prefettura della polizia ha deciso di vietare, da venerdì 11 settembre alle 18 a sabato 12, tutte le manifestazioni di persone che si rivendicano appartenenti al movimento dei gilet gialli”, si legge nel comunicato. I raduni sono interdetti in diversi settori della capitale, sedi di luoghi turistici o di palazzi istituzionali, come il perimetro che comprende il palazzo dell’Eliseo e il ministero dell’Interno, gli Champs Élysées e la zona antistante la cattedrale di Notre Dame. (segue) (Frp)