Coronavirus: Zangrillo (San Raffaele) su Berlusconi, risposta ottimale alle terapie

- Silvio Berlusconi sta rispondendo in maniera ottimale alle terapie. Lo rende noto il professor Alberto Zangrillo, responsabile della Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e medico personale del presidente di Forza Italia. "Oggi, giovedì 10 settembre 2020, a una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-CoV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto", si legge a proposito delle condizioni di Berlusconi nel bollettino diffuso dal San Raffaele. (Rem)