Turchia: ministero degli Esteri respinge dichiarazione Lega araba su interventi di Ankara nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Turchia respinge completamente la dichiarazione finale della Lega araba che condanna gli interventi di Ankara nella regione. Lo riferisce l'agenzia stampa turca "Anadolu" citando un comunicato del dicastero. In quest'ultimo si legge che la Turchia attribuisce grande importanza a integrità territoriale e unità politica dei paesi arabi così come alla stabilità regionale e continuerà il proprio atteggiamento costruttivo per assicurare la pace in Medio Oriente malgrado gli sforzi di quei governi che appoggiano i terroristi, tentano di disintegrare la Siria, minacciano la sovranità irachena, seminano caos in Yemen, affiancano i golpisti in Libia, compromettono la stabilità del Sudan per i propri interessi, sostengono regimi, leader militari, gruppi separatisti e organizzazioni terroriste all'origine di tragedie umanitarie. Nel comunicato, il ministero nota anche i popoli arabi vedono che questi governi ignorano la causa palestinese e impediscono alla Lega araba di prendere una decisione sui tentativi di sabotaggio della soluzione a due Stati per la questione palestinese da parte di alcuni suoi membri. (segue) (Tua)