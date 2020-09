Turchia: ministero degli Esteri respinge dichiarazione Lega araba su interventi di Ankara nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 settembre, il Consiglio della Lega araba ha invitato la Turchia a ritirare tutte le sue forze dai paesi arabi, condannando gli interventi turchi nella regione, mentre Somalia, Qatar, Libia e Gibuti hanno avanzato riserve rispetto alla dichiarazione. Il Consiglio della Lega araba ha condannato l'intervento turco in Libia e il trasferimento di mercenari e terroristi, nonché l'intervento turco in Siria. Il Consiglio ha condannato quella che ha descritto come "l'incursione delle forze turche nelle terre irachene", considerandola una minaccia alla sovranità di Baghdad. Si è deciso di includere l'interferenza turca negli affari interni dei paesi arabi come punto permanente all'ordine del giorno del Consiglio della Lega araba che si è svolto a livello ministeriale. (Tua)