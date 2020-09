Balcani: Varhelyi, colmare rapidamente divario con Ue, creare forte economia di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va colmato rapidamente il divario tra i paesi dell'Unione europea e quelli dei Balcani occidentali, dove è importante creare una economia di mercato forte. Lo ha detto il commissario europeo alle politiche di vicinato e ai negoziati sull'allargamento, Oliver Varhelyi, nella sua audizione alla Camera dei deputati, in commissione Affari esteri. "Lavoriamo con grande determinazione affinché questi paesi soddisfino i requisiti necessari per accedere in futuro all'Ue. Dobbiamo continuare ad avere fiducia nel allargamento, avere la fiducia dei paesi membri e avere la fiducia dei paesi dei Balcani occidentali e dei loro cittadini", ha detto. "Stiamo operando su tre pilastri. Una nuova metodologia di allargamento, proposta a febbraio dalla Commissione e avallata a marzo dai paesi membri", ha continuato. Parlando del secondo pilastro, l'apertura dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord, il commissario ha ringraziato l'Italia per il suo sostegno e ha ricordato che "a marzo abbiamo avuto il via sulla base di questa nuova metodologia". Terzo elemento, "un piano economico di investimento sostanziale nei paesi. Il divario tra i paesi dell'Ue e quelli dei Balcani occidentali è enorme. La maggior parte dei problemi è dovuta a questo fenomeno. Il divario va colmato rapidamente e va creata in quei paesi una economia di mercato forte, resiliente, e questo li aiuterà a unirsi a noi", ha proseguito. (Com)