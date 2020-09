Roma: Fassina, al via da domani "Primavera Ventuno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da domani, venerdì 11 settembre, "Primavera romana" una festa per il programma di Roma Ventuno. Una tre giorni di proposte su Roma, musica, spettacolo, che a partire dalle ore 17, alla Città dell'altra economia, largo Dino Frisullo, comincia ad affrontare i temi più urgenti della Capitale. "Il primo dibattito, alle ore 17.30 - si legge in una nota - affronta un tema molto caldo date le gravi problematiche imposte all'attenzione dai giovani sui cambiamenti climatici 'Roma rinasce verde: dal cibo alla mobilità' coordina il panel Monica Di Sisto , con, tra gli altri, interventi di Grazia Pagnotta, Gaia Pallottini Segue alle ore 19 uno tra i temi più sentiti dai cittadini 'I rifiuti e Roma: economia circolare e lavoro di qualità'. Coordina Floriana D'Elia, intervengono tra gli altri Pinuccia Montanari e Rossella Muroni.La serata si conclude con il concerto di Enrico Capuano e la Tammuriatarock". "La nostra ambizione dell'iniziativa è evidenziare potenzialità e risorse proprie della città, espresse, in particolare, da quelle fasce sociali più segnate da ingiustizie e sofferenze, accentuate dalla recente pandemia - dichiara Stefano Fassina tra i promotori dell'iniziativa - infatti la Pandemia non ci ha resi tutti uguali, per questo proprio oggi è il momento delle scelte politiche strategiche. Qui alla festa vogliamo connettere quelle fasce sociali, per verificare insieme, passo dopo passo, le condizioni per una proposta politica, programmatica, e di classi dirigenti per le elezioni del 2021", conclude Fassina. (Com)