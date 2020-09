Turchia-Francia: diplomazia Ankara, da Macron dichiarazioni arroganti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le osservazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, sulla Turchia e sul capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, sono arroganti. E' quanto si legge in una dichiarazione della diplomazia turca. “In effetti, le dichiarazioni di Macron sono una manifestazione della sua stessa incompetenza e disperazione. Il mondo si è lasciato alle spalle i giorni in cui agivano liberamente. Macron, i cui subdoli piani di politica estera sono stati portati allo scoperto da noi, ogni giorno attacca la Turchia e il nostro presidente con il suo sentimento di rancore”, prosegue la dichiarazione del ministero degli Esteri turco. Per Ankara, Macron mette in pericolo gli interessi dell'Unione europea con la sua "posizione individuale e nazionalista". (segue) (Tua)