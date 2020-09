Corea del Nord: Trump assicura che Kim Jong-un è in buona salute, “non sottovalutatelo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è “in buona salute”. Ad assicurarlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un tweet in cui invita a “non sottovalutare” Kim. Il messaggio arriva dopo settimane in cui si sono rincorse nuove speculazioni sullo stato di salute del leader di Pyongyang, che con crescente frequenza scompare dalla scena pubblica. In settimana, tuttavia, Kim era apparso in un video diffuso dalla televisione di Stato mentre ispezionava i danni causati dal tifone Maysak nella provincia dello Hamgyong meridionale.(Nys)