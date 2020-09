Difesa: Guerini, seguo vicenda allieva discriminata, no tollerati comportamenti lesivi dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sugli episodi discriminatori ai danni di un'allieva ufficiale dell'aeronautica militare, ha voluto chiarire che "qualsiasi comportamento lesivo della dignità personale non può essere tollerato. E' una vicenda che seguo con doverosa attenzione: non ci sarà comprensione per eventuali comportamenti, che anche alla luce dei procedimenti ancora attesi, si rivelassero difformi ai principi di correttezza etica professionale e rispetto della dignità individuale". Sulla presunta condotta discriminatoria nei confronti dell'allieva, ha spiegato, "l'aeronautica ha ritenuto di dover procedere all'adempimento delle determinazioni del giudice amministrativo e dunque ha provveduto al reintegro cautelare dell'allieva assicurando il mantenimento del livello di preparazione". (Rin)