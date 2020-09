© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno le famiglie a misurare la temperatura ai figli prima di andare a scuola perchè "è la soluzione più concreta e comoda per essere sicuri che la temperatura non sia superiore a 37,5 gradi e che non ci siano sintomi collegabili al Covid-19". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa sulla scuola da palazzo Chigi. (Rin)