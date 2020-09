Speciale scuola: Conte, Potrebbero esserci quarantene di classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne la misurazione della temperatura, il capo del governo ha chiarito che "saranno le famiglie a misurare la temperatura ai figli prima di andare a scuola perché è la soluzione più concreta e comoda per essere sicuri che la temperatura non sia superiore a 37,5 gradi e che non ci siano sintomi collegabili al Covid-19". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa sulla scuola da palazzo Chigi. Il premier ha detto anche che le scuole hanno già quantità sufficienti di gel e mascherine per affrontate i primi giorni e, inoltre, abbiamo predisposto la consegna di 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno per studenti e personale". Ci potranno essere difficoltà "ma vi invito ad affrontare con fiducia questo anno anche se potrebbe esserci la quarantena per un'intera classe" ma "sarà limitata. La didattica sarà in presenza". (Rin)