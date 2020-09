Speciale scuola: Formentini (Lega), no a chiusura istituto italiano ad Asmara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e vicepresidente della commissione Esteri della Camera, Paolo Formentini, si è detto contrario alla recente chiusura dell'istituto italiano di Asmara, capitale dell'Eritrea. "No alla chiusura della scuola italiana di Asmara. No al suo esproprio da parte dello Stato eritreo. La scuola, che aveva ed avrebbe tuttora 120 dipendenti, era di fatto un centro di irradiazione della cultura italiana nel Corno d’Africa, regione sede di rilevanti interessi nazionali del nostro Paese. Accoglieva fino a 1.500 studenti, dalle primarie alle superiori", ha scritto in un comunicato Formentini, denunciando la recente chiusura dell'istituto. "Gli eritrei avrebbero addirittura già sigillato i locali, avviato l’inventario e disposto ispezioni, impedendo agli studenti iscritti di svolgere gli esami nella scuola ed invitandoli a spostarsi nelle scuole pubbliche della giovane repubblica africana". Formentini ricorda che quello di Asmara è il più antico istituto di cultura italiana all'estero, fondato nel 1903. "Abbiamo presentato in proposito un'interrogazione al ministro (degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi) Di Maio. Il governo Conte batta un colpo", ha concluso il deputato. (Com)