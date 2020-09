Speciale scuola: Azzolina, se uno studente è positivo al coronavirus, non è detto che l'insegnante debba andare obbligatoriamente in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è automatico che se uno studente positivo al Covid-19 va in quarantena ci debba andare anche l'insegnante. Sarà il dipartimento di prevenzione territoriale a controllare se è necessario o meno mandare altre persone in quarantena". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di una conferenza stampa sulla scuola da palazzo Chigi. Se l'insegnante dovesse però andare in quarantena "si procederà con la didattica a distanza", ha chiarito. (Rin)