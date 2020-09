Speciale difesa: Nato, con la Serbia restiamo impegnati nel nostro partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato resta "impegnata nel partenariato" con la Serbia nell'interesse della stabilità e della sicurezza della regione. E' quanto dichiarato da una fonte all'interno dell'Alleanza militare all'emittente "Voice of America", replicando così alle dichiarazioni del ministro serbo della Difesa Aleksandar Vulin che ha annunciato un'interruzione temporanea delle attività e delle esercitazioni con tutti i partner del paese balcanico. "Non abbiamo pianificato nessun particolare evento con la Serbia nei prossimi mesi, ma restiamo impegnati nel partenariato nell'interesse della stabilità e della sicurezza della regione", ha detto la fonte aggiungendo che l'Alleanza ha con la Serbia un partenariato che dura da lungo tempo e che viene tenuto in alta considerazione. Nella giornata di il ministro Vulin ha dichiarato che la Serbia si trova "sotto una terribile e immeritata pressione" da parte dell'Unione europea. "Nel prossimo periodo non parteciperemo a nessuna esercitazione o attività militare né con la Nato né con il Csto, né con la Russia né con gli Stati Uniti, né con la Cina né con l'Unione europea, né con l'Oriente né con l'Occidente. La nostra partecipazione alle operazioni di pace sarà attentamente esaminata e sospesa se necessario", ha dichiarato Vulin. Il governo della Serbia ha deciso di sospendere ogni partecipazione alle attività militari congiunte pianificate con i Paesi partner per i prossimi sei mesi, secondo quanto confermato dal ministro della Difesa Aleksandar Vulin al termine della riunione dell’esecutivo stando a quanto riportato in un comunicato del ministero di Belgrado. Secondo Vulin, la Serbia si è trovata sotto “un'enorme e immeritata pressione” da parte dell'Unione europea in merito alla questione bielorussa. “La pressione non ha senso e non si basa sulle nostre decisioni o comportamenti, nemmeno nella realtà, ma è il risultato dell'isteria causata da decisioni politiche di paesi grandi e potenti. Ci viene chiesto di ritirarci dalle esercitazioni militari pianificate con la Bielorussia o di abbandonare il nostro futuro europeo e di affrontare una pressione ancora maggiore sulle nostre politiche e sul nostro popolo in Kosovo e nella Republika Srpska", si legge nel comunicato. In precedenza, l'agenzia di stampa russa “Ria Novosti” ha riferito che le truppe russe e serbe avrebbero preso parte a esercitazioni congiunte in Bielorussia alla fine del mese. “Al fine di preservare la nostra neutralità militare o almeno alleviare le conseguenze di attacchi più forti al nostro paese, alle nostre politiche e alla nostra economia. Il governo serbo ha deciso nella riunione odierna di interrompere tutte le esercitazioni militari e tutte le attività con tutti i partner nei prossimi sei mesi”, ha proseguito Vulin nel comunicato. Il ministro ha aggiunto che l'Esercito serbo non prenderà parte ad attività militari congiunte con la Nato, Russia, Cina, Stati Uniti, Unione europea o ancora nell’ambito dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto). "La nostra partecipazione alle operazioni di pace verrà rivista separatamente e sospesa se necessario", ha concluso Vulin. (Seb)