Speciale difesa: Spagna, Aeronautica valuta sostituzione caccia F-18 con Eurofighter Lte

- L'Aeronautica militare spagnola sta vagliando la possibilità di sostituire parte degli attuali 52 caccia da combattimento F-18, in servizio presso le basi di Saragozza e Torrejon de Ardoz (Madrid), con un nuovo lotto formato da aerei Eurofighter Long Term Evolution (Lte) ed un altro modello di quinta generazione. Come riferisce il sito specializzato "Info Defensa", lo ha affermato in un'intervista alla "Rivista spagnola di Difesa" il generale Javier Salto, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica spagnola. (Spm)