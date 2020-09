Istat: Capone (Ugl) su crollo produzione, subito riduzione carico fiscale e somme a fondo perduto per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il leader dell'Ugl, Paolo Capone, sottolinea come "i dati dell'Istat sul calo della produzione sono un forte campanello d'allarme della drammatica situazione che le imprese italiane stanno vivendo. Nonostante il rimbalzo del +7,4 per cento a luglio, il quadro previsto per quest'anno appare desolante". Capone ricorda infatti come "secondo le stime, il crollo della produzione nel 2020 sarà pari all'8 per cento. Preoccupa peraltro la violenta battuta d'arresto dell'export, un settore trainante per l'intera economia. Secondo il Rapporto Sace nel 2020 la flessione sarà pari al -11,3 per cento, la peggiore contrazione registrata dal 2009. A fronte di tale scenario allarmante - prosegue - sconcerta l'inerzia da parte del Governo e il silenzio delle istituzioni europee. E' impensabile fare affidamento su trappole come il Mes o su soluzioni tardive e insufficienti come il Recovery Fund, considerato che la prima tranche arriverà, se è vero, soltanto fra un anno". Capone ribadisce come "le imprese e i lavoratori chiedono interventi immediati come la riduzione del carico fiscale e l'ampliamento delle risorse da destinare a fondo perduto, misure indispensabili per rilanciare davvero l'economia e incentivare l'occupazione", conclude il leader Ugl. (Com)