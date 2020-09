Moldova: Filip, democratici non avranno proprio candidato a elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico della Moldova (Pdm) non avrà un proprio candidato alle elezioni presidenziali previste per il primo novembre. Lo ha annunciato il leader della formazione, l'ex premier Pavel Filip, in una dichiarazione dopo la riunione del Consiglio politico nazionale del partito. Secondo Filip, il partito si concentrerà sul "governo e far uscire il Paese dalla crisi". I democratici credono che solo due candidati abbiano una possibilità in queste elezioni, e gli altri candidati "non contano molto". "Il Pdm è un partito serio e sincero. Non abbiamo paura di dire chiaramente ciò che sappiamo tutti. In queste elezioni ci sono solo due candidati, il resto è solo rumore. Non vediamo il motivo per entrare in questa guerra politica e spendere le nostre forze per la carica di presidente, che è solo una carica onoraria, simbolica. Il Pdm ha persone preparate per il governo", ha aggiunto Filip secondo cui i rappresentanti del partito parleranno con i cittadini e decideranno chi appoggiare alle elezioni. (Rob)