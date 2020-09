Tunisia: compagnia petrolifera Omv smobilita personale per blocco della produzione a El Kamour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera austriaca Omv procederà nei prossimi giorni a una “smobilitazione del personale” attivo nei giacimenti di petrolio nella regione di Tataouine, nel sud della Tunisia, a causa del blocco totale della produzione nei suoi siti di sfruttamento in corso da più di un mese. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa tunisina “Tap” Hamed Matri, consigliere del ministro dell’Industria e dell’Energia di Tunisi. “La decisione è stata presa in seguito alla prosecuzione delle proteste di El Kamour, che sono costate caro”, ha aggiunto il consigliere. La vasca della stazione di pompaggio di petrolio di El Kamour è infatti ancora bloccata, dallo scorso 17 luglio, a causa di proteste di giovani che rivendicano il loro diritto all’impiego e allo sviluppo. I manifestanti continuano a rifiutarsi di riaprire la valvola petrolifera, fino a che non saranno applicate tutte le clausole dell’accordo di El Kamour, firmato con il governo il 16 giugno del 2017. Reagendo a informazioni fornite dai media tunisini riguardo a una possibile partenza definitiva dell’impresa Omv, Matri ha precisato che la decisione di smobilitare il personale dei giacimenti è “provvisoria e non definitiva, ma la ripresa dell’attività sarebbe difficile, perché il blocco dei lavori in un cantiere petrolifero potrebbe nuocere alla continuità della sua produzione”. Indicando che l’impresa austriaca mira ugualmente a smobilitare il personale nel campo di Nawara, il consigliere del ministro di Tunisi ha aggiunto che “abbiamo cercato di dare maggiori speranze, ma al momento non possiamo fare niente”. Il campo di Nawara è un progetto infrastrutturale strategico per la Tunisia, che permette di valorizzare le risorse di gas nel sud del Paese. Il progetto, partecipato al 50 per cento dalla tunisina Etap e al 50 per cento da Omv, rappresenta una parte importante della strategia di sviluppo dell’impresa austriaca in Tunisia, oltre che nel portafogli delle sue attività all’estero. Attualmente, nella regione di Tataouine almeno 2.000 impiegati saranno messi in disoccupazione. I salari del personale sono già stati ridotti del 40 per cento, ed è possibile che siano ulteriormente ribassati. (Tut)