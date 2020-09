Moda: dal 22/9 torna la Milano Fashion Week, 159 appuntamenti live e in digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dopo lo stop di questa primavera torna live la Milano Fashion Week Women's - Mens' Collection Primavera/Estate 2021. L'edizione in programma dal 22 al 28 settembre prevede 64 sfilate, di cui 23 in presenza e 41 in forma digitale, 39 sfilate donna, 4 uomo, 19 co-ed, 61 presentazioni di cui 24 digitali e 37 in presenza, 12 presentazioni su appuntamento e 22 eventi per un totale di 159 appuntamenti in calendario. A illustrare questa mattina il calendario della settimana i rappresentanti dell'amministrazione Comunale con il presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa. Tra le importanti novità, Valentino ha scelto di sfilare eccezionalmente a Milano con una collezione co-ed in calendario domenica 27 settembre alle 14. Una scelta che sottolinea e ribadisce l'impegno a sostegno del sistema moda. Ritornano nel calendario in forma fisica Blumarine con la direzione creativa di Nicola Brognano, Dolce&Gabbana e Francesca Liberatore, mentre Shuting Qiu, Emilio Pucci, Elisabetta Franchi e Andrea Pompilio in forma digitale.