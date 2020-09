Moda: dal 22/9 torna la Milano Fashion Week, 159 appuntamenti live e in digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'anno del Covid, la moda sta dimostrando, nonostante le mille difficoltà, molto cuore, grande forza e unità. È l'anno in cui i grandi brand, stanno rispondendo in maniera esemplare alle necessità della nostra industria e delle persone", commenta il presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa. "Abbiamo lavorato per presentare una Fashion Week che rispetti tutte le norme di sicurezza. In questo momento stiamo cercando di dare un messaggio di grande positività con tanti appuntamenti sia fisici che digitali", ha assicurato Capasa. Molte le presentazioni e gli eventi che arricchiscono il calendario, tra cui il 55° anniversario dalla nascita del brand Laura Biagiotti che verrà celebrato con un video inedito. Domenica 27 si terrà l'evento digitale "We are Made in Italy - The Fab Five Bridge Builders", che vedrà protagonisti 5 poc (people of colour) Talents, organizzato da la Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con The Blm-If Collective. I cinque designer sono stati scoperti da Michelle Ngonmo, fondatrice dell'Afro Fashion Week di Milano e mostreranno le loro collezioni SS21 come un collettivo unico, con i direttori creativi Stella Jean e Edward Buchanan nel ruolo di mentori. (segue) (com)