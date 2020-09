Moda: dal 22/9 torna la Milano Fashion Week, 159 appuntamenti live e in digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per questa edizione gli spazi de "La Permanente" in via Turati accolgono il fashion hub, con il tradizionale market, dove protagonisti sono 7 brand emergenti. Per questa edizione è stata rafforzata la piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, il progetto digitale di Cnmi che ha ottenuto grande successo con la prima edizione della Milano Digital Fashion Week, svoltasi nel luglio scorso, che ha raggiunto sui social 105.592.409 utenti, quantificando un earned media value di 6.244.315 euro, che rappresenta il 58 per cento del emv totale delle digital fashion week e ha generato direttamente 300.000 visualizzazioni, raggiungendo complessivamente 15.100.000 play. Anche per questa edizione della Milano Fashion Week, Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con il Comune di Milano e Yes Milano ha realizzato la campagna di comunicazione della settimana della moda, che dal 14 settembre sarà veicolata in tutta la città attraverso affissioni e schermi. Infine per l'intera settimana della moda e fino al 28 settembre, sarà visitabile la mostra "Memos. A proposito della Moda in questo Millennio", inaugurata a febbraio 2020 e realizzata da Cnmi in collaborazione con Museo Poldi Pezzoli, con il supporto ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, di Ice Agenzia e del Comune di Milano. (com)