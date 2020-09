Segre: sindaco Pesaro, Liliana tuo esempio è per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carissima Liliana, sappiamo quanto tu sia legata profondamente alla tua amata Pesaro e al nostro territorio. Per questo l’emozione nel festeggiare i tuoi 90 anni assume ancora un significato più intenso". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Pesaro Matto Ricci. "Per noi - ha proseguito il primo cittadino - tutti la tua esistenza è un punto di riferimento costante e continua quotidianamente a indicarci la strada. Il tuo esempio è per sempre. Il murales che Pesaro ti ha dedicato testimonierà ai giovani la tua battaglia per la Memoria e contro l’odio. Volevamo essere i primi a farti un dono, anche perché in questi anni ci hai dato tanto. In me è ancora profondamente chiara la sensazione che ho vissuto lo scorso novembre, in occasione della manifestazione di Milano al tuo fianco. Un sentimento che ho provato a raccontare con un libro, nato grazie al tuo sostegno, che tu hai reso speciale con la tua prefazione. Un dono straordinario che hai voluto fare soprattutto alla nostra città e a tutti i sindaci, che sono e saranno sempre al tuo fianco nella battaglia contro l’odio, l’intolleranza e l’inciviltà. Abbiamo il dovere di custodire la fiaccola della Memoria, rinnovando l’impegno istituzionale e il lavoro con le scuole, a cui tu hai dedicato in questi anni così tante energie con generosità e umanità. Lo hai fatto con l’amore per la vita e per le nuove generazioni che da sempre ti contraddistingue. Anche per questo diciamo con forza che il Paese che vogliamo ha il tuo volto. Ti prometto che a Pesaro lo testimonieremo sempre.Quel murales che sarà l’immagine che i ragazzi vedranno prima di entrare in classe, consentendoci di descrivere e portare avanti la tua battaglia per la Memoria contro il razzismo, l’odio e l’indifferenza. Liliana, il tuo esempio è per sempre", ha concluso Ricci. (Ren)