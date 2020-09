Francia: Greenpeace denuncia l'inattività di Macron contro la deforestazione in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di attivisti di Greenpeace ha bloccato questa mattina l'accesso all'Eliseo con un camion dei pompieri per denunciare la mancanza di azioni concrete da parte del presidente francese, Emmanuel Macron, nella lotta agli incendi e alla deforestazione dell'Amazzonia. Lo ha annunciato la stessa Ong ambientalista con un comunicato stampa. "Dalle otto di questa mattina, una quindicina di attivisti di Greenpeace Francia si rivolge a Emmanuel Macron davanti al palazzo dell'Eliseo, a Parigi, per denunciare la sua inazione e il suo silenzio di fronte al fuoco che ha distrutto anche quest'estate l'Amazzonia". I volontari hanno accusato il governo francese di non aver preso alcuna misura per bloccare l'importazione di prodotti la cui produzione ha contribuito alla deforestazione della regione amazzonica. "È urgente impedire le importazioni che contribuiscono alla deforestazione. La soia importata per nutrire i nostri animali da allevamento distrugge ecosistemi preziosi", ha scritto Greenpeace su Twitter, aggiungendo che alcuni degli attivisti presenti alla manifestazione sono stati posti in custodia dalla polizia. Nell'agosto 2019, a seguito degli incendi in Amazzonia, il presidente Macron aveva riconosciuto alla Francia "una parte di complicità" nella catastrofe ecologica in corso in Brasile. (Frp)