Cina-Australia: giornalisti evacuati, secondo Pechino ambasciata australiana ha ostacolato forze dell'ordine

- L'ambasciata d'Australia in Cina ha ostacolato le forze dell'ordine cinesi quando ha dato rifugio ai due giornalisti australiani che dovevano essere interrogati. L'8 settembre due corrispondenti australiani dalla Cina hanno lasciato il paese dopo essere stati interrogati separatamente dal ministero della Sicurezza cinese. I corrispondenti, Bill Birtles per "Abc" e Michael Smith dell'"Australian Financial Review" (Afr), hanno cercato rifugio nell'ambasciata australiana a Pechino e nel consolato a Shanghai mentre i diplomatici negoziavano con i funzionari cinesi per consentire loro di lasciare il paese, secondo quanto riferito dai rispettivi media. "L'ambasciata australiana in Cina ha dato rifugio ai giornalisti interessati permettendo loro di evitare le indagini cinesi. Questo è stato un evidente ostacolo e interferenza nelle normali attività delle forze dell'ordine cinesi", ha dichiarato oggi Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri cinese. "Queste azioni sono andate oltre la portata dei servizi consolari e la parte australiana deve dare una spiegazione", ha proseguito Zhao. (segue) (Cip)