Ue-Cina: oggi primo dialogo digitale, tra i temi standard tecnologie, sicurezza e tassazione

- Oggi la Commissione europea ha tenuto il suo primo dialogo digitale ad alto livello con la Cina, in preparazione della videoconferenza tra i leader Ue e cinesi del 14 settembre. Lo si apprende dalla Commissione europea. Presieduto dalla vicepresidente esecutiva responsabile per il digitale, Margrethe Vestager, e dal vicepresidente della Cina, Liu He, questo dialogo online ha riguardato questioni come la definizione degli standard delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'intelligenza artificiale, la sicurezza dei prodotti degli articoli venduti online, la tassazione digitale, la ricerca e l'innovazione. Hanno partecipato alle discussioni anche i commissari per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, per il mercato interno Thierry Breton, e per la giustizia Didier Reynders, insieme ai loro omologhi cinesi Wang Zhijun, Wang Lingjun, Huang Wei e Liao Min. "Questo primo Dialogo digitale di alto livello si è tenuto oggi in un'atmosfera costruttiva. Esso mostra il ruolo centrale che la digitalizzazione gioca nelle nostre economie e società", ha commentato Vestager. "Qualcosa che abbiamo visto anche durante la pandemia di coronavirus. L'Ue e la Cina avranno entrambe un ruolo nel definire il modo in cui gli sviluppi tecnologici globali andranno avanti. Il dialogo è quindi necessario per promuovere la cooperazione, ma anche per affrontare le divergenze che abbiamo, come sulla reciprocità, la protezione dei dati e i diritti fondamentali", ha aggiunto. Al vertice Ue-Cina del 22 giugno scorso, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno sottolineato che lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali e la protezione dei dati. (Beb)