Aeroporti: AdR, riapre Plaza lounge al terminal 3 di Roma Fiumicino

- La Plaza premium lounge, recentemente riaperta alle partenze del Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino, è pronta a servire i passeggeri delle compagnie aeree partner delle lounge che hanno ricominciato a volare, tra cui Turkish ed Etihad, nonchè tutti i passeggeri in partenza. Lo rende noto Aeroporti di Roma. "Guidate dai principi 'We care for your wellbeing' di Plaza premium group, holding di Plaza premium lounge, le lounge riaperte hanno implementato una serie di protocolli igienici avanzati per salvaguardare la salute e il benessere di tutti gli ospiti e del personale della lounge, come ad esempio - si legge in una nota - frequenti sanificazioni di tutte le superfici, fornitura di disinfettanti per le mani, controllo sul distanziamento sociale, servizi di ristorazione su misura presidiati da personale e piatti espressi ordinabili al banco, per un alto livello di qualità.Gli ospiti che visitano le Plaza premium lounge saranno inoltre invitati a partecipare a smart traveller, il programma fedeltà del gruppo Plaza premium, tramite la app omonima con download gratuito su Apple store e Google play. Le nuove iscrizioni riceveranno un benvenuto di 100 punti bonus per sbloccare un nuovo modo di gratificanti esperienze incluso il 20 per cento di sconto su ogni visita successiva a Plaza premium lounge a livello globale, punti doppi nel mese del compleanno e vantaggi per i membri tutto l'anno". Analia Marinoff, general manager di Plaza premium lounge dichiara: "Il nostro è un contributo piccolo ma significativo al ritorno a una normalità dell’attività aeroportuale. In questa fase, però, per noi è prioritaria la sicurezza dei passeggeri e degli operatori. Nel rispetto dei protocolli e delle norme di sicurezza vogliamo infatti continuare ad offrire un’esperienza di viaggio confortevole in un posto sicuro a tutti i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Roma Fiumicino", conclude Marinoff.(Com)