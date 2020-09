Decreto Semplificazioni: Baldelli (FI), produrrà pioggia di multe e bici contromano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di questo decreto l'unica cosa indovinata è il titolo, che però non corrisponde al contenuto. Il provvedimento si distingue per le occasioni mancate, cioè ciò che non c'è, e i danni che emergono da ciò che c'è". Lo ha detto Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, annunciando nell'Aula di Montecitorio il voto contrario del gruppo azzurro al dl semplificazioni. "Si è detto: approfittiamo di questa occasione – ha proseguito l'esponente azzurro – per mettere in pista delle norme che possano servire a far ripartire il Paese sbloccando la giungla burocratica che impedisce il dinamismo economico. Nulla di tutto questo è stato fatto. Siamo di fronte a una grande occasione mancata. Così come mancato è lo sblocco del pagamento dei debiti della P.A.". "Avete fatto – ha sottolineato Baldelli – una fuga in avanti rispetto al Paese reale sulla digitalizzazione senza pensare ai cittadini più anziani; sono state aumentate le norme che indurranno alla 'burocrazia difensiva'; è stata toccata in maniera temporanea tutta la normativa riguardante il danno erariale, generando così incertezza. Il grande capolavoro è l'aver preso il peggio di quello che da un anno e mezzo era fermo in Commissione trasporti, compiendo così una sorta di mini riforma del codice della strada, assecondando le richieste dei sindaci bisognosi di far cassa con le multe. Insomma – ha aggiunto –, piuttosto che dare i soldi ai Comuni avete detto ai primi cittadini: 'da oggi scatenate l'inferno con autovelox ovunque e mettendo in campo un esercito di giustizieri della multa', legalizzando così ciò che prima era illegale secondo la pronuncia della Corte di Cassazione". "Con questo provvedimento, insomma, si doveva migliorare la vita alle imprese, ai commercianti, alle famiglie, ai cittadini comuni e invece sono state regalate loro una pioggia di multe e le biciclette che possono andare contromano", ha concluso. (Rin)