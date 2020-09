Germania-Russia: rafforzata protezione Navalnyj a Berlino, ha ripreso a parlare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità tedesche hanno rafforzato “in maniera significativa” le misure di protezione per Aleksej Navalnyj. L'oppositore russo è ricoverato dal 22 agosto scorso presso la Charité, il policlinico universitario di Berlino, dopo essere stato presumibilmente avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok in Russia. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, l'Ufficio di polizia criminale del Land di Berlino ha aumentato il personale che sorveglia Navalnyj. Inoltre, sono stati intensificati i turni di guardia. Al momento, l'oppositore russo è sorvegliato “direttamente in ospedale”. L'obiettivo è “impedire ulteriori tentativi di omicidio”. Il 7 settembre scorso, Navalnyj è uscito dal coma artificiale in cui si trovava e ora avrebbe ricominciato a parlare. Il potenziamento delle misure di protezione si collega dunque al progressivo miglioramento dello stato di salute dell'oppositore russo. La responsabilità della protezione di Navalnyj è stata trasferita dal ministero dell'Interno tedesco e dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) all'Ufficio di polizia criminale del Land di Berlino. (Geb)