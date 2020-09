Spagna: coronavirus, ricoveri aumentati dell'80 per cento dal 20 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pazienti ricoverati per il coronavirus negli ospedali spagnoli sono cresciuti di oltre l'80 per cento da giovedì 20 agosto e in alcune comunità autonome, come l'Andalusia o Castiglia-La Mancia, sono addirittura triplicati. Attualmente, ci sono circa 8.400 persone ricoverate in Spagna, quando meno di un mese fa erano appena 5 mila. Ieri sono stati registrati 1.107 ricoveri in un solo giorno, un terzo dei quali nella comunità di Madrid. In media i posti letto per Covid-19 rappresentano il 7,3 per cento dei totali a livello nazionale, anche se questa percentuale è molto più alta a Madrid (18 per cento) e alle Isole Baleari (13 per cento). (Spm)