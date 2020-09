Myanmar: attivisti diritti umani denunciano arresto studenti per proteste nello Stato di Rakhine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Burma Human Rights Network (Bhrn), un gruppo di attivisti con sede nel Regno Unito, ha oggi denunciato l'arresto di tre studenti, avvenuto ieri, che avevano preso parte a una manifestazione antigovernativa nello Stato di Rakhine, in Myanmar. Lo riporta il sito di informazione "Devdiscourse". L'organizzazione non governativa ha riferito che i tre uomini, poco più che ventenni, sono arrestati nella capitale statale, Sittwe, dopo aver protestato con cartelli con la scritta "opporsi all'assassinio del fascismo", chiedendo, inoltre, il ripristino dell'accesso a internet, oscurato dalle autorità in alcune zone del Rakhine per motivi di sicurezza. Thaw Zin Tun, portavoce dell'Unione degli studenti di Arakan, il gruppo che ha organizzato la protesta, oggi ha detto che i tre studenti sono in stato di fermo in attesa di ulteriori indagini. Il gruppo Bhnr ha reso noto che i tre arrestati facevano parte di un gruppo di studenti che nelle ultime settimane avevano visitato i campi della minoranza rohingya fuori Sittwe. Lo stato di Rakhine è da anni teatro di combattimenti tra le truppe governative e gli insorti etnici dell'Esercito di Arakan (Aa), che sta combattendo per una maggiore autonomia per la regione occidentale. Decine di migliaia della minoranza rohingya sono sfollati e dozzine sono stati torturati e uccisi in bombardamenti. (Fim)