Maltempo: diramata allerta gialla su Milano per rischio temporali nella notte, monitorati fiumi Seveso e Lambro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per il rischio di temporali che potrebbero abbattersi su Milano dalle 18 di oggi pomeriggio fino a venerdì mattina. Lo comunica in una nota Palazzo Marino che spiega che di conseguenza sarà attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e Mm servizi idrici al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza.(com)