Coronavirus: Gelmini (FI), stop smart working per dipendenti Pa, le città muoiono

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera , ritiene "sia giunto il momento per un serio confronto sulla ripresa del lavoro in presenza da parte dei dipendenti pubblici". E in una nota la parlamentare azzurra spiega: "Anche perché ancora una volta non ci possono essere lavoratori di serie A - che a prescindere da età, sesso, condizioni familiari - operano da casa, con una ridottissima esposizione al rischio, e altri che invece, per la natura del loro incarico, sono costretti sempre e comunque al lavoro in presenza. A cominciare dagli insegnanti, che in questi giorni stanno prendendo servizio in tutta Italia. Fra i tanti aspetti problematici dello smart working, oltre naturalmente al servizio da assicurare al pubblico, c'è anche - continua Gelmini - il fatto che le nostre città, i nostri centri storici, già progressivamente svuotati di residenti, rischiano di morire per abbandono. Prima di procedere acriticamente all'ampliamento dello smart working, rendiamo sicuro in tutti gli uffici pubblici il lavoro in presenza e riportiamo in ufficio chi può operare senza rischi".(Com)