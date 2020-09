Scuola: Bernini (FI), da governo inutile tentativo scaricabarile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini in una nota afferma: “Un sondaggio di Euromedia research registra che il 60 per cento degli italiani non si sente sicuro delle decisioni prese dal governo sulla scuola, e l′80 per cento ritiene che con le aule aperte arriverà una seconda ondata della pandemia. È la conseguenza inevitabile di sei mesi di incertezze e rinvii che non sono purtroppo recuperabili. Ieri Conte ha cercato di scaricare le colpe della situazione in cui versa la scuola sui precedenti governi, ma è un trucco che non può funzionare, perché c’era tutto il tempo di organizzare la ripartenza dopo il lockdown e il governo lo ha sprecato. Confidiamo - conclude - che i presidi, chiamati in molti casi a una missione disperata, riescano a sopperire alle tante difficoltà, ma se la riapertura sarà un disastro qualcuno dovrà assumersene la responsabilità politica, che non è in tutta evidenza della sola ministra Azzolina”. (com)