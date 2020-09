Coronavirus: Nursind a California nurses association, ora riconoscimento valore infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Bottega, segretario nazionale del Nursind infermieri, ha affermato che "mai nessuna emergenza come quella del Covid-19 ha reso evidente il valore della professione infermieristica, ma anche la sua estrema duttilità. Proprio perché l’infermiere è generalista prima che specialista, le sue competenze gli hanno permesso di lavorare in qualsiasi settore e reparto ospedaliero. Da qui è discesa la grande mobilitazione della categoria, sempre in prima linea nelle nuove aree di degenza ad hoc come nelle terapie intensive per far fronte alla pandemia, ma anche la richiesta ferma di un riconoscimento effettivo di pari dignità tra le professioni sanitarie". Bottega - riferisce una nota - è così intervenuto alla convention della California nurses association, il sindacato infermieristico americano che fa parte del National nurses union e della Global nurses union. (segue) (Com)