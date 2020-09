Coronavirus: Nursind a California nurses association, ora riconoscimento valore infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua, infatti, l’impegno e la collaborazione del Nursind con la grande federazione mondiale di sindacati infermieristici (Gnu) della quale è entrato a far parte lo scorso aprile. Proprio davanti alla platea virtuale dei membri del sindacato infermieristico americano, Bottega, dopo aver illustrato le differenti tipologie di approccio sanitario al virus, ha spiegato: "A fronte di un sistema sanitario che in Italia è pubblico nel finanziamento ma misto pubblico-privato nella produzione dei servizi, tirando le somme, fino a questo momento sembrano aver risposto meglio alla pandemia i sistemi sanitari pubblici solidaristici rispetto ai sistemi sanitari privati". Tuttavia, per il sindacalista, "la lezione da trarre è una sola: nessuno si salva da solo. Abbiamo visto, infatti, cosa comporta la divisione in tanti centri decisionali e di responsabilità. L’effetto di disposizioni contrastanti tra singole Regioni rispetto allo Stato centrale ma anche tra Regioni e tra Aziende sanitarie. Una gestione che hanno pagato - ha concluso Bottega - non solo i cittadini, ma pure gli operatori sanitari in prima linea. Ecco perché una solidarietà intercontinentale, una tutela universale del diritto alla salute che non escluda nessuno, insieme a una pari dignità tra le professioni sanitarie è l’unica strada da percorrere". (segue) (Com)