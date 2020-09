Coronavirus: Nursind a California nurses association, ora riconoscimento valore infermieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio su quest’ultimo aspetto e, in particolare, su un riconoscimento economico adeguato al valore sociale della categoria degli infermieri, il Nursind sta portando avanti la sua battaglia: "Una richiesta che, da giugno in poi, appena superato il picco pandemico, si è levata nelle piazze con movimenti spontanei di infermieri, sulla scia di flash mob organizzati dal nostro sindacato", ha spiegato infine Bottega alla convention. Non senza annunciare: "Il prossimo 15 ottobre saremo in piazza a Roma, davanti al Parlamento, per avanzare le nostre istanze al mondo della politica. Gli infermieri non vogliono essere chiamati eroi, ma professionisti. Perché tali sono". (Com)