Scuola: comune Pomezia incontra i presidi, al via anno educativo il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, questa mattina il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà e gli assessori Federica Castagnacci e Miriam Delvecchio hanno incontrato i dirigenti scolastici degli istituti sul territorio. Durante la riunione è stato confermato il calendario scolastico regionale, che prevede l'avvio delle lezioni lunedì 14 settembre. "Abbiamo completato i lavori di adeguamento dei plessi – affermano in una nota gli assessori Federica Castagnacci e Miriam Delvecchio – e siamo pronti per l'avvio di un nuovo anno scolastico. Stiamo lavorando duramente per rispondere con efficienza e velocità alle richieste pervenute garantendo la ripresa di studenti e personale scolastico in piena sicurezza. Sarà un anno diverso, con regole di distanziamento, dispositivi di protezione e didattica mista. Siamo pronti a superare, tutti insieme, qualsiasi eventuale criticità, anche quelle che non dipendono dalla gestione del Comune o delle istituzioni scolastiche, come la carenza di organico". "Ripartiamo in sicurezza, ma in presenza, a partire da lunedì 14 – ha aggiunto il sindaco Adriano Zuccalà –. Mai come ora è fondamentale fare squadra ed evitare di vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Il mio grandissimo e sentito ringraziamento va ai dipendenti e dirigenti comunali, agli Assessori che hanno seguito i lavori e ai Dirigenti e al personale scolastico, che in questi mesi non si sono risparmiati per raggiungere l'obiettivo di apertura dei plessi come previsto. Lavorare in perfetta sinergia è il migliore antidoto per superare con successo questa nuova sfida che abbiamo davanti". (Com)