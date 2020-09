Fase 3: Lollobrigida (Fd'I), governo parla di miliardi ma lavoratori non vedono un euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo parla ogni giorno di miliardi a disposizione ma i cittadini italiani non vedono un euro. Molte imprese hanno difficoltà a riaprire e i lavoratori spesso attendono ancora la cassa integrazione: un vero e proprio disastro. Bisogna tornare alle elezioni il prima possibile per dare all'Italia un Governo scelto dai cittadini, che li tuteli davvero". Lo ha detto al Tg5 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)