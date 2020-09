I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: De Vito (M5s), voto su Rousseau per Raggi bis è stato una farsa - Per il presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito del Movimento 5 stelle il voto su Rousseau per il Raggi bis è stato una “farsa”. Lo ha detto in una intervista a Repubblica. “Parliamo del voto su Rousseau sul terzo mandato e le alleanze, decisioni che non si prendono per far fronte alla contingenza. Non c’è stata una discussione, c’è stata una farsa. Si è fatto tutto in 24 ore, sotto ferragosto. Quella votazione è l’emblema dei problemi del M5s. Non è un caso che alla consultazione abbia partecipato a malapena il 25 per cento degli attivisti”, ha commentato De Vito. (segue) (Rer)