I fatti del giorno - Milano

- - Milano: insediato il nuovo Consiglio di indirizzo del Pio Albergo Trivulzio - Il nuovo Consiglio di Indirizzo dell’Azienda di Servizi alla persona IMMeS e Pio Albergo Trivulzio (PAT) si è formalmente riunito martedì 8 settembre per la prima volta nella sede di via Marostica e ha proceduto a nominare come Presidente Secondina Giulia Ravera e come Vice Presidente Francesco Triscari Binoni. Lo rende noto lo stesso Pio Albergo Trivulzio in una nota spiegando che Secondina Giulia Ravera, Francesco Mario Cecchetti e Fabio Raineri sono stati nominati con decreto del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Stefania Bartoccetti e Francesco Triscari Binoni sono invece stati nominati con delibera della Giunta Regionale nel 2015 e riconfermati nel 2020. L’attuale Direttore Generale, Giuseppe Calicchio, è in carica dal 1 gennaio 2019 ed è stato designato dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, d’intesa con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e nominato dal Consiglio di Indirizzo in data 27 dicembre 2018. (segue) (Rem)