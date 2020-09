I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Export: Istat, -28,2 per cento per il Sud, -23,2 per cento per il Nord-est - Nel secondo trimestre 2020, nonostante la ripresa di maggio e giugno, si stima una netta contrazione congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali a causa del forte calo di aprile: -28,2 per cento per il Sud e Isole, -26,6 per cento per il Nord-ovest, -23,2 per cento per il Nord-est e -23,1 per cento per il Centro. Così l'Istat sulle esportazioni delle regioni italiane. Secondo l'istituto di statistica nel periodo gennaio-giugno 2020, la diminuzione su base annua dell’export risulta marcata e diffusa a livello territoriale: rispetto alla media nazionale, è più ampia per le Isole (-20,4 per cento) e il Nord-ovest (-16,1 per cento), di pari entità per il Centro (-15,3 per cento), più contenuta per il Nord-est (-14,3 per cento) e il Sud (-13,4 per cento). Nei primi sei mesi dell’anno, la flessione tendenziale dell’export interessa quasi tutte le regioni italiane ed è più ampia per Basilicata (-36,8 per cento), Sardegna (-35,3 per cento) e Valle d’Aosta (-31,0 per cento). Le performance negative di Piemonte (-21,2 per cento), Lombardia (-15,3 per cento), Veneto (-14,6 per cento) ed Emilia-Romagna (-14,2 per cento) spiegano i due terzi della flessione su base annua dell’export nazionale. Solo il Molise (+30,2 per cento) e la Liguria (+3,7 per cento) registrano, nel confronto con il primo semestre 2019, una dinamica positiva dell’export. Nello stesso periodo, il calo delle vendite di macchinari e apparecchi da Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte e di metalli di base e prodotti in metallo dalla Lombardia contribuisce alla diminuzione tendenziale dell’export nazionale per 3,5 punti percentuali. (segue) (Rem)