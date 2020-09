I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: accordo tra Fondazione Fiera e Samsung per digitalizzazione servizi di ospitalità - Il Presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, e Jongcheel IM, Presidente di Samsung sds Europe hanno firmato oggi un protocollo d’intesa per la digitalizzazione dei servizi di ospitalità presso la struttura alberghiera di proprietà di Fondazione, denominata provvisoriamente “Hotel Scarampo” a Milano, che sorgerà in prossimità dei padiglioni di fieramilanocity. Lo rende noto in un comunicato stampa Fondazione Fiera Milano, spiegando che nell’ambito del programma di investimenti deliberati con il Piano Industriale 2020-2022, ha avviato il progetto per la costruzione di circa 120/180 stanze per l’Hotel Scarampo, al fine di supportare le attività congressuali e fieristiche che si svolgono al MiCo – Milano Congressi, e negli spazi di fieramilanocity al Portello, contribuendo così a migliorare la “customer experience” di espositori e visitatori della Fiera di Milano, e fidelizzando con i servizi offerti la propria clientela. Questo intervento rappresenta un ulteriore significativo elemento nel processo di trasformazione del quadrante Nord-Ovest della Città, che ha avuto impulso, a partire dal 2002, con la riqualificazione del Polo Urbano della Fiera, interessato negli ultimi 15 anni da una profonda e avveniristica trasformazione. (segue) (Rem)