- Cina, nuova incursione dei caccia di Pechino nello spazio aereo di Taiwan - Caccia militari cinesi si sono avvicinati a Taiwan per il secondo giorno consecutivo. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa dell'Isola che ha nuovamente invitato Pechino a smettere di minare la pace regionale e le tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan. Secondo il ministero, caccia Su-30 e aerei da trasporto Y-8 sono tra gli aerei cinesi entrati questa mattina nella zona di identificazione aerea di Taiwan, a sud-ovest. "Il ministero della Difesa ha esortato ancora una volta il Partito comunista cinese a smettere di minare ripetutamente la pace e la stabilità regionale. Taiwan ha lanciato aerei per intercettare i velivoli cinesi ed è stata in grado di seguire rapidamente i 'movimenti del nemico'. L'azione ha suscitato avversione tra la popolazione di Taiwan", ha spiegato il ministero. (segue) (Res)