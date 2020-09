© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: confini contesi, probabile colloquio tra i ministri degli Esteri oggi a Mosca - I ministri degli Esteri di India e Cina, Subrahmanyam Jaishankar e Wang Yi rispettivamente, dovrebbero avere oggi un colloquio bilaterale a Mosca, in Russia, a margine della riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), alla quale entrambi partecipano. Tra i due paesi c’è una situazione di grave tensione per le dispute di confine, concentrata nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa. Nuova Delhi e Pechino non hanno confermato ufficialmente l’incontro, che la stampa indiana tuttavia, sulla base di fonti diplomatiche, considera probabile. Ieri pomeriggio nella consueta conferenza stampa quotidiana il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, che aveva annunciato incontri bilaterali tra Wang e altri rappresentanti di paesi membri Sco, non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli e ha detto che le informazioni saranno rese note a tempo debito. Il portavoce, invece, ha confermato un pranzo di lavoro dei tre ministri del formato Russia-India-Cina (Ric), cioè Jaishankar, Wang e il russo Sergej Lavrov. (segue) (Res)