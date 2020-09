© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Francia: Rafale, in corso cerimonia di induzione alla presenza dei ministri della Difesa - È in corso nella base aerea di Ambala, nello Stato dell’Haryana, la cerimonia ufficiale di introduzione nell’Aeronautica militare dell’India dei nuovi caccia Rafale, costruiti dall’azienda francese Dassault Aviation. I primi cinque aerei consegnati entrano in servizio nel 17mo squadrone, le Frecce d’oro. La ministra della Difesa della Francia, Florence Parly, è giunta in visita per partecipare all’evento insieme all’omologo indiano, Rajnath Singh. Della delegazione indiana fanno parte anche il capo di Stato maggiore della Difesa, Bipin Rawat, il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, Rakesh Kumar Singh Bhadauria, e altri alti ufficiali e funzionari. Quella francese, invece, comprende, tra gli altri, l’ambasciatore Emmanuel Lenain e il generale dell’Aeronautica Eric Autellet. Alla cerimonia seguirà una riunione tra delegazioni. (segue) (Res)