- Giappone: ministro Difesa Kono, “elezioni anticipate, probabilmente a ottobre” - Il ministro della Difesa del Giappone, Taro Kono, prevede elezioni anticipate dopo l’insediamento del successore del primo ministro uscente, Shinzo Abe. “Ci aspettiamo elezioni generali anticipate, probabilmente a ottobre”, ha dichiarato ieri intervenendo a un evento online organizzato dall’istituto statunitense Center for Strategic and International Studies (Csis). “Penso che ci sarà una finestra molto piccola per le elezioni generali. Quindi il nuovo primo ministro probabilmente afferrerà quella finestra, e avremo un nuovo primo ministro eletto dal popolo prima dell’elezione del presidente degli Stati Uniti”, ha detto Kono, riferendosi alle presidenziali statunitensi di novembre. Le dichiarazioni di Kono alimentano le speculazioni sulla volontà del partito di governo di andare al voto in anticipo rispetto al termine della legislatura, previsto per l’ottobre 2021, per cercare di trarre vantaggio dal cambio di leadership. (Res)