Confagricoltura: Giansanti, impegnarsi per garantire futuro socio-economico a intera filiera Tabacco

- Il settore del tabacco italiano è vivo e vitale. Ora occorrono scelte politiche ed economiche mirate, per dare un futuro alle imprese ed evitare un pericoloso declino di un comparto che, nonostante la contrazione dei volumi produttivi del 25 per cento degli ultimi dieci anni, ha saputo reagire facendo della sostenibilità, della qualità e dell'aggregazione i suoi punti di forza. Lo ha sottolineato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in occasione dell'incontro, nell'azienda Priuli di Oppeano (Verona), con il presidente di Italtab Vincenzo Argo e l'amministratore delegato e presidente di British American Tobacco Italia, Roberta Palazzetti. "Il comparto del tabacco in Italia - evidenzia Confagricoltura - conta circa 2.000 aziende che danno lavoro a 50 mila addetti (in prevalenza donne) e si sviluppa in quasi 15 mila ettari concentrati in quattro aree geografiche in cui la coltivazione è parte importante sia dell'economia locale, sia dell'eccellenza tecnologica del Paese". (segue) (Com)