Roma: Laguzzi (Iv), presidente municipio III rispetti volontà popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio III rispetti la volontà popolare. Lo dichiara in una nota il segretario del Partito democratico del III Municipio Filippo Maria Laguzzi. "Come abbiamo già denunciato la scorsa settimana è in atto una campagna acquisti al ribasso da parte di Italia Viva in III Municipio, che sta minando fortemente lo spirito con cui si era costituita e proposta due anni fa la maggioranza di centrosinistra per il governo del nostro municipio. Non è possibile anteporre l'ambizione personale all'interesse generale - aggiunge Laguzzi -. Questo deve essere un principio indiscutibile e non negoziabile. Chiunque oggi avalli, anche con il proprio silenzio, questa deriva fascio-grillina proposta da Italia Viva, sta compromettendo un percorso importante e valoriale che il centrosinistra ha voluto costruire in questo municipio e che vogliamo riproporre a Roma. Chiedo quindi nuovamente al presidente Giovanni Caudo di non avallare tale trasformismo politico e nell'interesse della comunità che amministra e tenendo conto dell'autonomia e della responsabilità del suo ruolo, di provvedere ad una rimodulazione della propria giunta municipale in conformità con il voto espresso dai cittadini due anni fa", conclude l'esponente di Italia viva. (Com)