Milano: Go5 torna in campo con nuovi turbanti e progetto per pazienti Istituto Tumori

- Go5 - per mano con le donne, l'associazione di volontariato che si dedica alle pazienti in cura all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ritorna in campo. Dopo la sospensione delle attività dovute al lockdown, la onlus si ripresenta rinnovata alla città in una delle manifestazioni che il Comune nel 2020 ha voluto dedicare ai talenti delle donne. Proprio nell'ambito del palinsesto "I talenti delle donne 2020", Go5 ha organizzato per domenica 13 settembre nel Giardino condiviso San Faustino, un evento per illustrare, non solo "La vita sotto il turbante - Progetto Cristina" con al centro i colorati turbanti realizzati dalle donne detenute a San Vittore per le donne malate, ma anche un'importante iniziativa che l'associazione andrà a finanziare per aiutare in modo concreto le pazienti: un ciclo di incontri via web con uno psicologo tra quelli che lavorano nella struttura di psicologia dell'Istituto di via Venezian 1. Oltre a ciò la manifestazione porterà in scena i testi scritti dalle donne di San Vittore che hanno partecipato al progetto dei turbanti e dalle donne che hanno combattuto e che continuano a combattere con il cancro. (segue) (com)