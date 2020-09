Milano: Go5 torna in campo con nuovi turbanti e progetto per pazienti Istituto Tumori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà allestito infatti un palcoscenico all'aperto, tra alberi e fiori, per un reading teatrale dal titolo "Con un filo di voce. Storie di solidarietà femminile". Si tratta di riflessioni condensate in appunti, racconti e strofe di canzoni rimaste incompiute, ovvero senza note (le ballate di Martina Cimmino, morta il 18 settembre dell'anno scorso, a 17 anni) che saranno lette dalle attrici Livia Rossi, Noemi Radice e da Josephine Capranica. A fare gli onori di casa sarà Luca Costamagna, assessore alla cultura e alle politiche sociali del Municipio 3. Interverranno Maria Vittoria Di Pietrantoni, volontaria di Go5, Diana De Marchi, presidente della commissione Pari opportunità del Comune di Milano, Giacinto Siciliano, direttore del carcere di San Vittore, e in chiusura Claudia Borreani, responsabile della struttura di Psicologia clinica della fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori Milano. (com)